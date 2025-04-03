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На Україну насуваються заморозки та сніг: в яких регіонах і коли чекати негоди

Четвер 03 квітня 2025 15:16
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На Україну насуваються заморозки та сніг: в яких регіонах і коли чекати негоди На Україну насувається негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що в Україні очікується суттєве ускладнення погодних умов. У деяких регіонах імовірні заморозки, сніг і сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли саме та в яких регіонах прогнозують негоду

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, ускладнення погодних умов очікується внаслідок:

  • переміщення арктичного повітря з півночі Європи;
  • утворення на території України активного циклону.

Так, впродовж неділі (6 квітня) та понеділка (7 квітня) випадатимуть помірні, а місцями - й значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Чернігівській області.

Уточнюється, що там ймовірне тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см. На дорогах при цьому буде ожеледиця.

Крім того, у західних областях очікується посилення вітру - до 15-20 м/с.

Нічна температура знижуватиметься до заморозків (0-6°C), а у Карпатах - до мінус 10 градусів за Цельсієм.

Наголошується, що впродовж вівторка (8 квітня), середи (9 квітня) та четверга (10 квітня) холодна погода з нічними заморозками пошириться на більшу частину території України.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", - повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Україну насуваються заморозки та сніг: в яких регіонах і коли чекати негодиПрогноз від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважатиметься потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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