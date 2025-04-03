На Украину надвигаются заморозки и снег: в каких регионах и когда ждать непогоды

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий. В некоторых регионах вероятны заморозки, снег и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Когда именно и в каких регионах прогнозируют непогоду

Согласно информации Укргидрометцентра, осложнение погодных условий ожидается вследствие:

перемещения арктического воздуха с севера Европы;

образования на территории Украины активного циклона.

Так, в течение воскресенья (6 апреля) и понедельника (7 апреля) будут выпадать умеренные, а местами - и значительные осадки в виде мокрого снега и снега:

в западных областях;

в Винницкой области;

в Житомирской области;

в Киевской области;

в Черниговской области.

Уточняется, что там вероятно временное образование снежного покрова высотой 3-15 см. На дорогах при этом будет гололедица.

Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра - до 15-20 м/с.

Ночная температура будет снижаться до заморозков (0-6°C), а в Карпатах - до минус 10 градусов по Цельсию.

Отмечается, что в течение вторника (8 апреля), среды (9 апреля) и четверга (10 апреля) холодная погода с ночными заморозками распространится на большую часть территории Украины.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", - сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)