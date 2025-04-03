На Украину надвигаются заморозки и снег: в каких регионах и когда ждать непогоды
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий. В некоторых регионах вероятны заморозки, снег и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Когда именно и в каких регионах прогнозируют непогоду
Согласно информации Укргидрометцентра, осложнение погодных условий ожидается вследствие:
- перемещения арктического воздуха с севера Европы;
- образования на территории Украины активного циклона.
Так, в течение воскресенья (6 апреля) и понедельника (7 апреля) будут выпадать умеренные, а местами - и значительные осадки в виде мокрого снега и снега:
- в западных областях;
- в Винницкой области;
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области.
Уточняется, что там вероятно временное образование снежного покрова высотой 3-15 см. На дорогах при этом будет гололедица.
Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра - до 15-20 м/с.
Ночная температура будет снижаться до заморозков (0-6°C), а в Карпатах - до минус 10 градусов по Цельсию.
Отмечается, что в течение вторника (8 апреля), среды (9 апреля) и четверга (10 апреля) холодная погода с ночными заморозками распространится на большую часть территории Украины.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", - сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Прогноз от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже будет считаться потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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