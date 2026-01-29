В Україну насуваються сильні морози: коли чекати до -24

В Україні очікується нова хвиля суттєвого похолодання. Уже з кінця січня тепле й вологе повітря почне витісняти потужний антициклон, що призведе до різкого зниження температури майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

29 січня - відлига та опади по всій країні За словами Діденко, четвер, 29 січня, стане фактично єдиним теплим днем найближчого періоду. По всій Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря: вночі та вдень - близько 0 градусів або невеликі "плюси";

на півдні - від +4 до +7 градусів;

у Криму - во +7 до +14 градусів. З 30 січня почне холоднішати Із 30 січня атмосферні процеси зміняться: антициклон почне відтісняти атлантичну вологу та тепле повітря. Спершу похолодання відчують північні області. Південні та південно-східні регіони протримаються з теплішою погодою дещо довше, однак уже з 1 лютого холод охопить усю країну. Пік морозів - з 1 по 3 лютого За попередніми прогнозами, найхолоднішим періодом стане 1-3 лютого. У ці дні температура повітря вночі може знижуватися від -15 до -24 градусів. У північних областях - імовірно ще нижче.