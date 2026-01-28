ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відлига накриє Україну: коли потепліє та де чекати ожеледь

Україна, Середа 28 січня 2026 07:00
Відлига накриє Україну: коли потепліє та де чекати ожеледь Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 28 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу та четвер, 28–29 січня, по всій Україні прогнозується потепління та послаблення морозів. Температура повітря підвищиться, а замість мінусів домінуватимуть "нулі" та плюсові значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде температура

За прогнозом, удень 28 та 29 січня температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах від 0 до +3 градусів.

На півдні очікується від +3 до +6 градусів, а в Криму повітря може прогрітися до +14 градусів.

Де пройдуть опади

У середу опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу пройдуть на півночі, заході, в центральних областях та на Харківщині.

Водночас у південних регіонах, а також на Донеччині та Луганщині істотних опадів не прогнозується.
Небезпека ожеледі

Синоптик застерігає про ожеледь, яка місцями утворюватиметься не лише на дорогах і тротуарах, а й на вертикальних поверхнях, що робить її особливо небезпечною.

Погода у Києві

У Києві в середу очікується волога та хмарна погода, періодично можливий мокрий сніг або дощ. Ситуацію ускладнить туман, який знижуватиме видимість до 300–500 метрів.

Попри це, вдень у столиці буде відносно тепло - близько +1 градуса.

Коли знову похолодає

За словами Наталки Діденко, 30–31 січня в Україну почне надходити нова арктична повітряна маса, що спричинить чергове похолодання.

За адними синоптиків, у Києві сьогодні очікується погіршення погодних умов, можливий туман із видимістю 200-500 метрів, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

