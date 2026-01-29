ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

В Украину надвигаются сильные морозы: когда ждать до -24

Украина, Четверг 29 января 2026 07:00
В Украину надвигаются сильные морозы: когда ждать до -24 Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 29 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине ожидается новая волна существенного похолодания. Уже с конца января теплый и влажный воздух начнет вытеснять мощный антициклон, что приведет к резкому снижению температуры почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

29 января - оттепель и осадки по всей стране

По словам Диденко, четверг, 29 января, станет фактически единственным теплым днем ближайшего периода. По всей Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха:

  • ночью и днем - около 0 градусов или небольшие "плюсы";
  • на юге - от +4 до +7 градусов;
  • в Крыму - от +7 до +14 градусов.

В Украину надвигаются сильные морозы: когда ждать до -24

С 30 января начнет холодать

С 30 января атмосферные процессы изменятся: антициклон начнет оттеснять атлантическую влагу и теплый воздух. Сначала похолодание почувствуют северные области.

Южные и юго-восточные регионы продержатся с более теплой погодой несколько дольше, однако уже с 1 февраля холод охватит всю страну.

Пик морозов - с 1 по 3 февраля

По предварительным прогнозам, самым холодным периодом станет 1-3 февраля. В эти дни температура воздуха ночью может снижаться от -15 до -24 градусов. В северных областях - предположительно еще ниже.

Ранее мы писали о том, что в среду и четверг, 28-29 января, по всей Украине прогнозируется потепление и ослабление морозов.

