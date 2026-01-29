В Украину надвигаются сильные морозы: когда ждать до -24
В Украине ожидается новая волна существенного похолодания. Уже с конца января теплый и влажный воздух начнет вытеснять мощный антициклон, что приведет к резкому снижению температуры почти по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
29 января - оттепель и осадки по всей стране
По словам Диденко, четверг, 29 января, станет фактически единственным теплым днем ближайшего периода. По всей Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха:
- ночью и днем - около 0 градусов или небольшие "плюсы";
- на юге - от +4 до +7 градусов;
- в Крыму - от +7 до +14 градусов.
С 30 января начнет холодать
С 30 января атмосферные процессы изменятся: антициклон начнет оттеснять атлантическую влагу и теплый воздух. Сначала похолодание почувствуют северные области.
Южные и юго-восточные регионы продержатся с более теплой погодой несколько дольше, однако уже с 1 февраля холод охватит всю страну.
Пик морозов - с 1 по 3 февраля
По предварительным прогнозам, самым холодным периодом станет 1-3 февраля. В эти дни температура воздуха ночью может снижаться от -15 до -24 градусов. В северных областях - предположительно еще ниже.
Ранее мы писали о том, что в среду и четверг, 28-29 января, по всей Украине прогнозируется потепление и ослабление морозов.