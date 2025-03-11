На Україну насуваються дощі та похолодання: синоптики назвали дати

Де чекати дощів і коли в Україну прийде похолодання

За словами експерта, найближчим часом погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

"Навіть сьогодні (11 березня, - Ред.) вже у західних областях це відчувається", - уточнила синоптик.

Птуха розповіла, що атмосферні фронти із заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності.

"Вночі у більшості областей (завтра, 12 березня, - Ред.) очікуємо помірний дощ. У Карпатах та на Закарпатті - навіть значний. Вдень - розраховуємо на невеликий дощ лише у північній частині країни", - уточнила представниця УкрГМЦ.

Вона розповіла, що поки що (до кінця поточного робочого тижня) погоду в Україні продовжує "формувати" тепле вологе повітря з південного заходу. Тому температурний фон залишається досить високим.

Так, у середу, 12 березня, температура повітря становитиме:

вночі 4-9 градусів вище нуля;

вдень 14-19 градусів тепла.

"Дещо прохолодніше - на узбережжі морів, за рахунок того, що акваторія моря ще не так інтенсивно прогрівається, як повітря. Тому на узбережжі - 9-14 градусів (у денні години)", - зауважила експерт.

Крім того, прохолодніше буде у Карпатах:

вночі 1-6 градусів тепла;

вдень 8-13 градусів за Цельсієм.

"На 13 березня по Україні також залишаються високі значення температур. У більшості областей ніч - 4-9, вдень - 14-19 (південь країни - до +22 градусів навіть). І, в принципі, на 14 число - такі самі значення", - повідомила синоптик.

Вона додала, що впродовж цих днів "часом дощитиме".

"По різних регіонах треба дивитись, звісно. Але, в принципі, у більшості областей дощики пройдуть. Менше їх буде, хіба що, по південно-східній частині країни. Решта територій все ж таки відчують дощову погоду. Сьогодні вночі (найближчої ночі), вже і по Києву очікуємо також", - повідомила Птуха.

Вона зауважила, що при цьому ночі (поки що) також будуть теплими - за рахунок збільшення хмарності.

"Відповідно, все тепло, яке впродовж дня накопичується, воно залишається. Тому що коли було ясне небо, то і вночі були нижчі значення температури. А зараз хмари, наче ковдрою прикрили, тому будуть ночі тепліші", - пояснила фахівець.

За її словами, відчутне зниження температури в Україні очікується з суботи, 15 березня.

"Саме тоді у західних областях вдень буде вже 9-15 градусів, вже нижче (не 14-19)", - розповіла представниця Укргідрометцентру.

А ось у неділю, 16 березня:

вночі по території України прогнозують від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу;

вдень - від 3 до 9 градусів вище нуля.

"І лише на півдні та сході країни - трішки тепліше. Там ще 5-11 градусів тепла буде вночі, а вдень - 12-18 градусів за Цельсієм. Тобто на півдні та сході тепло ще трішки затримається", - зазначила синоптик.

Отже, саме на вихідних українці відчують вже більш прохолодну погоду.

"Але, зважаючи на те, що зараз у нас температурний фон на 4-9 градусів вищий за кліматичну норму, то якраз таки ось ті показники, які будуть після 15 березня, в принципі будуть близькими до кліматичної норми березня", - наголосила Птуха.

Вона додала, що вдень "буде все одно переважно плюсова температура, хоча вже й не така інтенсивна".

"Але вночі температура може подекуди до нуля опускатися. Може бути невеличкий мінус", - підсумувала синоптик.