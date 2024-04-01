На Україну насуваються дощі: синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, очікується дощовою. При цьому температура повітря прогріється до +28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укргідрометцентру" в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, а вдень в західних областях очікуються помірні дощі. При цьому в більшості північних областей прогнозують невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а на сході та південному сході країни +6 +11. При цьому вдень температура повітря прогріється до +20 +25 градусів, а в Криму до +28. На Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів очікується +13 +18 градусів.

Крім того, синоптики заявили, що найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України - повітря стане чистим.