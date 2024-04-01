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На Украину надвигаются дожди: синоптики дали прогноз на завтра

Понедельник 01 апреля 2024 14:19
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На Украину надвигаются дожди: синоптики дали прогноз на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, ожидается дождливой. При этом температура воздуха прогреется до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укргидрометцентра" в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность.

Ночью в Карпатах и на Закарпатье, а днем в западных областях ожидаются умеренные дожди. При этом в большинстве северных областей прогнозируют небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а на востоке и юго-востоке страны +6 +11. При этом днем температура воздуха прогреется до +20 +25 градусов, а в Крыму до +28. На Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей ожидается +13 +18 градусов.

Кроме того, синоптики заявили, что в ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарской пылью сместится восточнее за пределы Украины - воздух станет чистым.

На Украину надвигаются дожди: синоптики дали прогноз на завтра

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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