На Україну насувається туман, можливі проблеми з транспортом
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про густий туман сьогодні ввечері і зранку 22 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Служба попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
РБК-Україна повідомляло, що внаслідок сильних й тривалих опадів на заході України відбулись підтоплення більше ніж 10 підвальних приміщень. Також спостерігаються переливи на автошляхах.
Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.