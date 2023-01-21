На Украину надвигается туман, возможны проблемы с транспортом
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о густом тумане сегодня вечером и утром 22 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"В ближайшее время, с удерживанием до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января, туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Служба предупреждает, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц.
РБК-Украина сообщало, что в результате сильных и длительных осадков на западе Украины произошло подтопление более 10 подвальных помещений. Также наблюдаются переливы на дорогах.
Напомним, на выходных, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.
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