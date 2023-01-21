На Украину надвигается туман, возможны проблемы с транспортом

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о густом тумане сегодня вечером и утром 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"В ближайшее время, с удерживанием до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января, туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Служба предупреждает, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц.