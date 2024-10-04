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На Україну насувається циклон: в яких регіонах чекати негоди

У деяких регіонах України найближчими днями можливі дощі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями в Україну надійде циклон із півдня. В деякі регіони він принесе дощі різної інтенсивності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких регіонах чекати дощів

За словами експерта, циклон з півдня Україна зустрічатиме в суботу, 5 жовтня, та в неділю, 6 жовтня.

У ці дні періодичні дощі різної інтенсивності прогнозують:

  • у західних областях
  • у північних областях
  • у центральних областях (крім Полтавської та Дніпропетровської)
  • в Одеській області

При цьому у східній частині України, у більшості південних областей і в Криму - має втриматись суха погода.

Рух повітряних мас (карта: facebook.com/tala.didenko)

Які температури прогнозують українцям

Діденко розповіла, що найвищими температури повітря можуть бути у східних і південних областях - 24-28 градусів вище нуля.

Тим часом найхолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів фіксуватимуть 11-17 градусів за Цельсієм.

"У більшості областей України очікується впродовж дня +18+24 градуси", - додала синоптик.

У Києві впродовж прийдешніх вихідних днів також обіцяють періодичні дощі.

"Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, у неділю потепліє до +22 градусів", - уточнила спеціаліст.

Насамкінець метеоролог повідомила, що впродовж суботи й неділі 5-6 жовтня передбачаються сильні магнітні бурі.

Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

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