На Україну насувається циклон: в яких регіонах чекати негоди
Найближчими днями в Україну надійде циклон із півдня. В деякі регіони він принесе дощі різної інтенсивності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких регіонах чекати дощів
За словами експерта, циклон з півдня Україна зустрічатиме в суботу, 5 жовтня, та в неділю, 6 жовтня.
У ці дні періодичні дощі різної інтенсивності прогнозують:
- у західних областях
- у північних областях
- у центральних областях (крім Полтавської та Дніпропетровської)
- в Одеській області
При цьому у східній частині України, у більшості південних областей і в Криму - має втриматись суха погода.
Рух повітряних мас (карта: facebook.com/tala.didenko)
Які температури прогнозують українцям
Діденко розповіла, що найвищими температури повітря можуть бути у східних і південних областях - 24-28 градусів вище нуля.
Тим часом найхолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів фіксуватимуть 11-17 градусів за Цельсієм.
"У більшості областей України очікується впродовж дня +18+24 градуси", - додала синоптик.
У Києві впродовж прийдешніх вихідних днів також обіцяють періодичні дощі.
"Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, у неділю потепліє до +22 градусів", - уточнила спеціаліст.
Насамкінець метеоролог повідомила, що впродовж суботи й неділі 5-6 жовтня передбачаються сильні магнітні бурі.
Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Перший сніг у Карпатах
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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