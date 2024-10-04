На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды

В ближайшие дни в Украину придет циклон с юга. В некоторые регионы он принесет дожди разной интенсивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких регионах ждать дождей

По словам эксперта, циклон с юга Украина будет встречать в субботу, 5 октября, и в воскресенье, 6 октября.

В эти дни периодические дожди разной интенсивности прогнозируют:

в западных областях

в северных областях

в центральных областях (кроме Полтавской и Днепропетровской)

в Одесской области

При этом в восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму должна быть сухая погода.

Движение воздушных масс (карта: facebook.com/tala.didenko)

Какие температуры прогнозируют украинцам

Диденко рассказала, что самыми высокими температуры воздуха могут быть в восточных и южных областях - 24-28 градусов выше нуля.

Тем временем холоднее всего будет на западе, где столбики термометров будут фиксировать 11-17 градусов по Цельсию.

"В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18+24 градуса", - добавила синоптик.

В Киеве в предстоящие выходные дни также обещают периодические дожди.

"Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов", - уточнила специалист.

В заключение метеоролог сообщила, что в течение субботы и воскресенья 5-6 октября предполагаются сильные магнитные бури.

Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)