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На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды

Пятница 04 октября 2024 11:48
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На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды В некоторых регионах Украины в ближайшие дни возможны дожди (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни в Украину придет циклон с юга. В некоторые регионы он принесет дожди разной интенсивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких регионах ждать дождей

По словам эксперта, циклон с юга Украина будет встречать в субботу, 5 октября, и в воскресенье, 6 октября.

В эти дни периодические дожди разной интенсивности прогнозируют:

  • в западных областях
  • в северных областях
  • в центральных областях (кроме Полтавской и Днепропетровской)
  • в Одесской области

При этом в восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму должна быть сухая погода.

На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды

Движение воздушных масс (карта: facebook.com/tala.didenko)

Какие температуры прогнозируют украинцам

Диденко рассказала, что самыми высокими температуры воздуха могут быть в восточных и южных областях - 24-28 градусов выше нуля.

Тем временем холоднее всего будет на западе, где столбики термометров будут фиксировать 11-17 градусов по Цельсию.

"В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18+24 градуса", - добавила синоптик.

В Киеве в предстоящие выходные дни также обещают периодические дожди.

"Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов", - уточнила специалист.

В заключение метеоролог сообщила, что в течение субботы и воскресенья 5-6 октября предполагаются сильные магнитные бури.

На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды

Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых виднелись заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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