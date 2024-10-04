На Украину надвигается циклон: в каких регионах ждать непогоды
В ближайшие дни в Украину придет циклон с юга. В некоторые регионы он принесет дожди разной интенсивности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких регионах ждать дождей
По словам эксперта, циклон с юга Украина будет встречать в субботу, 5 октября, и в воскресенье, 6 октября.
В эти дни периодические дожди разной интенсивности прогнозируют:
- в западных областях
- в северных областях
- в центральных областях (кроме Полтавской и Днепропетровской)
- в Одесской области
При этом в восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму должна быть сухая погода.
Движение воздушных масс (карта: facebook.com/tala.didenko)
Какие температуры прогнозируют украинцам
Диденко рассказала, что самыми высокими температуры воздуха могут быть в восточных и южных областях - 24-28 градусов выше нуля.
Тем временем холоднее всего будет на западе, где столбики термометров будут фиксировать 11-17 градусов по Цельсию.
"В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18+24 градуса", - добавила синоптик.
В Киеве в предстоящие выходные дни также обещают периодические дожди.
"Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов", - уточнила специалист.
В заключение метеоролог сообщила, что в течение субботы и воскресенья 5-6 октября предполагаются сильные магнитные бури.
Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Первый снег в Карпатах
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых виднелись заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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