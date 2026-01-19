На Україну насувається циклон: як зміниться погода і де чекати опадів

Коли Україну може накрити циклон

Експерт розповіла, що згідно з наявною станом на зараз інформацією, синоптики очікують на надходження циклону в Україну з 25 січня.

26 січня він може бути навіть більш активним і протримається до 27 січня.

"Циклон - це коли більше хмарності з опадами. Тобто він вже з південного заходу трішки буде відтісняти, скажімо так, ці поліпідвищення атмосферного тиску (наявні впродовж найближчого часу, - Ред.)", - пояснила Птуха.

"І, відповідно, певні опади вже можуть бути з більшою інтенсивністю в більшості регіонів саме з 26-го до 27-го (січня, - Ред.)", - уточнила спеціаліст.

Водночас вона нагадала, що це - "прогноз вже за межами п'яти діб".

"Ми завжди наголошуємо, що офіційний прогноз - це в межах п'яти діб (за показниками, температурами та розподілом опадів, - Ред.)", - нагадала представниця УкрГМЦ

Вона додала, що "за межами п'яти діб - це вже якби тенденція".

"Але певні такі, вже можемо говорити, натяки на зміну в атмосферних процесах будуть відбуватися", - визнала фахівець.

В яких областях може бути найбільше опадів

Птуха повідомила, що під час проходження циклону "вже не можуть бути такі низькі значення температури" (як зараз і найближчими днями, - Ред.).

"Вже будуть набагато, скажімо так, вищі показники. Але будуть опади", - додала вона.

Експерт зауважила, що "під час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути".

Вона уточнила, що опади у вигляді дощу можуть бути "подекуди", особливо:

у центральних областях;

у південно-східних областях.

Крім того, місцями можуть бути ожеледі.

"На це - також варто зважати. Але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат", - підсумувала представниця УкрГМЦ.