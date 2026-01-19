На Украину надвигается циклон: как изменится погода и где ждать осадков

Согласно предварительному прогнозу погоды, имеющемуся на сегодня (19 января), на Украину надвигается циклон с осадками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга.
Эксперт рассказала, что согласно имеющейся по состоянию на сейчас информации, синоптики ожидают поступления циклона в Украину с 25 января.
26 января он может быть даже более активным и продержится до 27 января.
"Циклон - это когда больше облачности с осадками. То есть он уже с юго-запада немного будет оттеснять, скажем так, эти полиповышения атмосферного давления (имеющиеся в течение ближайшего времени, - Ред.)", - объяснила Птуха.
"И, соответственно, определенные осадки уже могут быть с большей интенсивностью в большинстве регионов именно с 26-го до 27-го (января, - Ред.)", - уточнила специалист.
В то же время она напомнила, что это - "прогноз уже за пределами пяти суток".
"Мы всегда подчеркиваем, что официальный прогноз - это в пределах пяти суток (по показателям, температурам и распределению осадков, - Ред.)", - напомнила представительница УкрГМЦ
Она добавила, что "за пределами пяти суток - это уже как бы тенденция".
"Но определенные такие, уже можем говорить, намеки на изменение в атмосферных процессах будут происходить", - признала специалист.
Птуха сообщила, что во время прохождения циклона "уже не могут быть такие низкие значения температуры" (как сейчас и в ближайшие дни, - Ред.).
"Уже будут гораздо, скажем так, более высокие показатели. Но будут осадки", - добавила она.
Эксперт отметила, что "во время осадков, конечно, также определенный дискомфорт может быть".
Она уточнила, что осадки в виде дождя могут быть "кое-где", особенно:
Кроме того, местами может быть гололед.
"На это - также стоит обратить внимание. Но эту информацию будем уточнять уже с приближением к этим датам", - подытожила представительница УкрГМЦ.
