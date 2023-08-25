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На Україну насувається нова хвиля спеки: прогноз погоди на вихідні

П'ятниця 25 серпня 2023 16:43
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На Україну насувається нова хвиля спеки: прогноз погоди на вихідні Фото: прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде переважно сухою цими вихідними, 26 і 27 серпня. При цьому очікується спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомляють, що у наступні три доби переважатиме суха погода. Однак на вихідних у північно-західних, а у неділю й північних областях вдень місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря найближчої доби вночі становитиме +13 +18 градусів, а на узбережжі морів до +23. При цьому вдень буде +26 +32, а на південному заході країни до +35.

При цьому у неділю та понеділок очікується підвищення температури на 2-4 градуси.

Спека в Україні

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна повідомив, що спека в Україні протримається до кінця літа.

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