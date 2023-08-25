ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Украину надвигается новая волна жары: прогноз погоды на выходные

Пятница 25 августа 2023 16:43
UA EN RU
На Украину надвигается новая волна жары: прогноз погоды на выходные Фото: прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет преимущественно сухой в эти выходные, 26 и 27 августа. При этом ожидается жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что в следующие трое суток будет преобладать сухая погода. Однако на выходных в северо-западных, а в воскресенье и северных областях днем местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха в ближайшие сутки ночью составит +13 +18 градусов, а на побережье морей до +23. При этом днем будет +26 +32, а на юго-западе страны до +35.

При этом в воскресенье и понедельник ожидается повышение температуры на 2-4 градуса.

Жара в Украине

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги