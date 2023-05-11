Україну намагаються "затягти" на переговори з РФ. Ми підемо на це лише на своїх умовах, - Данілов

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії", - сказав він.

Данілов заявив, що наразі активізувалася дуже велика кампанія з цього приводу. Так, лунає багато пропозиції щодо переговорів з різних країн.

"Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни", - підкреслив секретар РНБО.

Він також додав, що ніхто не збирається "здавати" національні інтереси України, "як би цього не хотіли деякі представники деяких країн, які сьогодні активно включилися в цю ситуацію".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначив, що мирні перемовини між РФ та Україною наразі неможливі. За його словами, зараз немає бажання Росії "вийти з окупованих нею територій", а Україна "сподівається їх повернути".

При цьому в ОП зазначили, що мир в Україні цілком можливий та назвали передумови для цього.

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