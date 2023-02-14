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В Україну намагалися завести російські запчастини. Їх вилучили й передадуть ЗСУ

Фото:ДБР виявило на Чернівецькій митниці російські автозапчастини (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Співробітники Держбюро розслідувань на Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами, яку намагалися завести в Україну. Деталі вилучили і тепер планують віддати на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними правоохоронців, запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю.

Фото: ДБР виявило на Чернівецькій митниці російські автозапчастини (dbr.gov.ua)

Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.Загалом вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.

"Працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів", - заявили в ДБР.

Наразі весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів.

Додамо, раніше СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію під час якої проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

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Державна митна службаДБР