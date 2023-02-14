В Украину пытались завести российские запчасти. Их изъяли и передадут ВСУ

По данным правоохранителей, запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая.

Фото: ДБР обнаружило на Черновицкой таможне российские автозапчасти (dbr.gov.ua)

В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери и т.д. Всего стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.

"Работниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров", - заявили в ГБР.

В настоящее время весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили схему вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов.

Добавим, ранее СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят общие обыски по всей вертикали таможни.

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