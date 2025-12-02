ua en ru
Україну накриють дощі: якою буде погода 3 грудня

Вівторок 02 грудня 2025 13:25
Україну накриють дощі: якою буде погода 3 грудня Фото: В Україні дощитиме 3 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У середу, 3 грудня, в Україні пануватиме волога осіння погода, попри календарний початок зими. Більшість регіонів завтра накриє хмарність та опади.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом синоптика у середу дощі очікуються на півночі України, у центральних областях та на півдні. На заході та сході буде також хмарно, проте опади малоймовірні.

Температура повітря залишатиметься стабільною. Вдень прогнозують:

  • у більшості областей очікується від 4 до 8 градусів тепла,
  • на півдні - від 8 до 12 градусів тепла.

Погода в Києві

У столиці 3 грудня місцями можливий дощ. Максимальна температура вдень – від 5 до 7 градусів тепла.

Наталка Діденко радить підготуватися до вологої погоди: брати парасолі, вдягати каптури та зручне взуття. Вона рекомендує використовувати світловідбивні елементи - насамперед для дітей.

Також синоптик заохочує робити атмосферні фото в "японському стриманому стилі", адже навіть похмурий день може бути красивим.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, по всій Україні панує хмарна та волога погода з невеликими дощами, мрякою та туманами, а в Карпатах - мокрим снігом. Температура вдень становитиме від 3 до 8 градусів тепла, на півдні - до 12 градусів тепла. У Києві хмарно, близько +6°C, а суттєве похолодання синоптики прогнозують наприкінці тижня.

Також РБК-Україна розповідало про кліматичні особливості грудня в Україні та попередній прогноз на перший місяць зими. Синоптики розповіли, коли зазвичай починається метеорологічна зима, якою є середня температура і норми опадів у грудні, а також спрогнозували, що цього року місяць буде теплішим за норму приблизно на 2 градуси та з опадами у межах звичних показників.

