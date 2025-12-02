ua en ru
Украину накроют дожди: какой будет погода 3 декабря

Вторник 02 декабря 2025 13:25
Украину накроют дожди: какой будет погода 3 декабря Фото: В Украине будет дождливо 3 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В среду, 3 декабря, в Украине будет царить влажная осенняя погода, несмотря на календарное начало зимы. Большинство регионов завтра накроет облачность и осадки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на метеоролога и синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу синоптика в среду дожди ожидаются на севере Украины, в центральных областях и на юге. На западе и востоке будет также облачно, однако осадки маловероятны.

Температура воздуха будет оставаться стабильной. Днем прогнозируют:

  • в большинстве областей ожидается от 4 до 8 градусов тепла,
  • на юге - от 8 до 12 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице 3 декабря местами возможен дождь. Максимальная температура днем - от 5 до 7 градусов тепла.

Наталка Диденко советует подготовиться к влажной погоде: брать зонты, надевать капюшоны и удобную обувь. Она рекомендует использовать светоотражающие элементы - прежде всего для детей.

Также синоптик поощряет делать атмосферные фото в "японском сдержанном стиле", ведь даже пасмурный день может быть красивым.

Напомним, сегодня, 2 декабря, по всей Украине царит облачная и влажная погода с небольшими дождями, моросью и туманами, а в Карпатах - мокрым снегом. Температура днем составит от 3 до 8 градусов тепла, на юге - до 12 градусов тепла. В Киеве облачно, около +6°C, а существенное похолодание синоптики прогнозируют в конце недели.

Также РБК-Украина рассказывало о климатических особенностях декабря в Украине и предварительный прогноз на первый месяц зимы. Синоптики рассказали, когда обычно начинается метеорологическая зима, какова средняя температура и нормы осадков в декабре, а также спрогнозировали, что в этом году месяц будет теплее нормы примерно на 2 градуса и с осадками в пределах привычных показателей.

