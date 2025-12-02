Украину накроют дожди: какой будет погода 3 декабря

В среду, 3 декабря, в Украине будет царить влажная осенняя погода, несмотря на календарное начало зимы. Большинство регионов завтра накроет облачность и осадки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на метеоролога и синоптика Наталью Диденко .

По прогнозу синоптика в среду дожди ожидаются на севере Украины, в центральных областях и на юге. На западе и востоке будет также облачно, однако осадки маловероятны.

Температура воздуха будет оставаться стабильной. Днем прогнозируют:

в большинстве областей ожидается от 4 до 8 градусов тепла,

на юге - от 8 до 12 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице 3 декабря местами возможен дождь. Максимальная температура днем - от 5 до 7 градусов тепла.

Наталка Диденко советует подготовиться к влажной погоде: брать зонты, надевать капюшоны и удобную обувь. Она рекомендует использовать светоотражающие элементы - прежде всего для детей.

Также синоптик поощряет делать атмосферные фото в "японском сдержанном стиле", ведь даже пасмурный день может быть красивым.