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Україну накриють дощі, а в Карпатах - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Фото: майже всю Україну 2 квітня накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 2 квітня здебільшого буде дощовою. При цьому в Карпатах навіть з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише у східній частині вночі без опадів.

Вітер південно-східний, а вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вночі +4 +8 градусів, вдень +9 +12 градусів,
  • на заході вночі +3 +6, а вдень +8 +15 градусів;
  • у східних областях вночі +2 +6 градусів, вдень +10 +13;
  • на півдні країни вночі +6 +8, а вдень +11 +14 градусів;
  • у центральних областях вночі +7 +9 градусів, вдень +9 +10.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно та з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9 градусів, а вдень піднімуться до +10.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про погоду на ці вихідні.

Додамо, також ми писали, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні.

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