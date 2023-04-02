Україну накриють дощі, а в Карпатах - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 2 квітня здебільшого буде дощовою. При цьому в Карпатах навіть з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише у східній частині вночі без опадів.
Вітер південно-східний, а вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно та з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9 градусів, а вдень піднімуться до +10.
Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про погоду на ці вихідні.
Додамо, також ми писали, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні.
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