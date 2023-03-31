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Невеликі дощі та штормовий вітер: прогноз погоди на вихідні

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П'ятниця 31 березня 2023 15:58
Невеликі дощі та штормовий вітер: прогноз погоди на вихідні Фото: в Україні на вихідних очікуються невеликі дощі та штормовий вітер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цими вихідними в Україні очікується невеликий дощ. Також місцями прогнозується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, у найближчі три доби на більшій частині території країни пройдуть невеликі та помірні дощі. У неділю та понеділок у західних областях очікуються дощі з мокрим снігом.

При цьому найближчої ночі в Карпатському регіоні місцями значний дощ. Лише завтра вдень на Лівобережжі, 2 квітня на сході, 3 квітня на півдні буде без істотних опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, найближчої ночі в південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря у вихідні вночі становитиме +1 +8 градусів, у східних областях близько 0. При цьому вдень +7 +14. У суботу на сході очікується +3 +8 градусів, а в понеділок уночі +1 +6.

У західних областях буде до 2 градусів морозу, а вдень +2 +9, у південній та східній частині країни температура повітря становитиме +10 +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні.

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