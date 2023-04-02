Украину накроют дожди, а в Карпатах - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 2 апреля будет дождливой. При этом в Карпатах даже с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в восточной части ночью без осадков.
Ветер юго-восточный, а днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9 градусов, а днем поднимутся до +10.
Напомним, ранее синоптики рассказывали о погоде в эти выходные.
Добавим, также мы писали, когда ждать новой волны похолодания в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.