Украину накроют дожди, а в Карпатах - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в восточной части ночью без осадков.

Ветер юго-восточный, а днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +4 +8 градусов, днем +9 +12 градусов,

на западе ночью +3 +6, а днем +8 +15 градусов;

в восточных областях ночью +2 +6 градусов, днем +10 +13;

на юге страны ночью +6 +8, а днем +11 +14 градусов;

в центральных областях ночью +7 +9 градусов, днем +9 +10.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9 градусов, а днем поднимутся до +10.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о погоде в эти выходные.

Добавим, также мы писали, когда ждать новой волны похолодания в Украине.

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