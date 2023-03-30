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Синоптик розповіла, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні

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Україна, Четвер 30 березня 2023 18:27
Синоптик розповіла, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні Фото: синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри потепління, яке очікується в Україні у найближчі вихідні, чергового похолодання не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України", - розповіла вона.

Нагадаємо, погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники на нас чекають, найімовірніше, після Великодня, тобто у другій половині квітня.

Зокрема, погода на Великдень, який українці цього року святкуватимуть 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.

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