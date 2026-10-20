Україну накриють дощі: де очікуються сильні зливи 20 жовтня

Де йтимуть значні дощі

У південно-західній частині країни місцями очікуються значні дощі. На Правобережжі, у Херсонській області та Криму дощі будуть помірними. На решті території обійдеться без опадів.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Карпатах і на сході країни місцями буде туман. Вітер дутиме східний та південно-східний, його швидкість - 7-12 м/с.

Фото: в Україні очікуються дощі (інфографіка РБК-Україна)

Вночі температура становила 9-14° тепла, у західних областях - 6-11° тепла. Вдень буде 13-18°, а на Закарпатті та півдні країни - до 21°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

По області вночі було 9-14° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі було 11-13° тепла, вдень очікується - 16-18°.

Нагадаємо, на частині українських річок до кінця жовтня може залишатися дуже мало води.