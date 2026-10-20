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Украину накроют дожди: где ожидаются сильные ливни 20 октября

07:30 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: какой будет погода сегодня, 20 октября (коллаж РБК-Украина)

Часть Украины 20 октября накроют дожди, а в юго-западной части страны они будут местами значительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где будут идти сильные дожди

В юго-западной части страны местами ожидаются сильные дожди. На Правобережье, Херсонской области и Крыму дожди будут умеренными. На остальной территории обойдется без осадков.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Карпатах и востоке страны местами будет туман. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, его скорость - 7-12 м/с.

Фото: в Украине ожидаются дожди (инфографика РБК-Украина)

Ночью температура составляла 9-14 тепла, в западных областях - 6-11 тепла. Днем будет 13-18°, а в Закарпатье и юге страны - до 21°.

Погода в Киеве и области

В Киевской и столице также будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По области ночью было 9-14 ° тепла, днем 13-18 °. В Киеве ночью было 11-13° тепла, днем ожидается - 16-18°.

Напомним, на части украинских рек до конца октября может оставаться очень мало воды.

В нескольких областях там объявили третий, "коричневый" уровень опасности - он означает низкие уровни воды.

Также мы писали, что погода влияет на качество воздуха в Украине.

По словам специалистов, загрязнения задерживают штиль и антициклоны, а рассеивают ветер со скоростью более 4-5 м/с, дождь или снег.

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