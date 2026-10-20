Украину накроют дожди: где ожидаются сильные ливни 20 октября

Где будут идти сильные дожди

В юго-западной части страны местами ожидаются сильные дожди. На Правобережье, Херсонской области и Крыму дожди будут умеренными. На остальной территории обойдется без осадков.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Карпатах и востоке страны местами будет туман. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, его скорость - 7-12 м/с.

Фото: в Украине ожидаются дожди (инфографика РБК-Украина)

Ночью температура составляла 9-14 тепла, в западных областях - 6-11 тепла. Днем будет 13-18°, а в Закарпатье и юге страны - до 21°.

Погода в Киеве и области

В Киевской и столице также будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По области ночью было 9-14 ° тепла, днем 13-18 °. В Киеве ночью было 11-13° тепла, днем ожидается - 16-18°.

Напомним, на части украинских рек до конца октября может оставаться очень мало воды.