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Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні

Україна , Четвер 15 травня 2025 08:40
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Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні Фото: синоптики попередили про дощі в Україні 15 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у четвер, 15 травня, буде вологою - частину областей накриють дощі. Також синоптики попереджають про сильний вітер у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як розповіли синоптики, сьогодні в Україні циклон зумовлюватиме падіння атмосферного тиску і посилення поривів вітрів. Тому вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу, вітер до 15-22 м/с.

На більшості території України пройдуть невеликі дощі - на півдні вони малоймовірні, а у західних та північних областях будуть помірні опади. У Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом.

Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +14 +19 градусів. У більшості західних областей буде +8 +13 градусів, а в Карпатах протягом доби +1 +6 градусів.
Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні

Погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні вдень помірний дощ. Синоптики попереджають, що місцями очікується гроза.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-18 м/с. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.

У Києві та області температура повітря вдень буде +14 +19 градусів.
Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні

Сніг в Україні посеред травня

Варто зазначити, що травень цьогоріч був не надто теплим. Карпати навіть засипало снігом. Як повідомляли рятувальники, за добу з 7 на 8 травня випало близько 2 сантиметрів снігу на горі Піп Іван.

В ніч на 9 травня засніжило в Івано-Франківській області. На високогір'ї фіксували мороз. Зокрема, на горі Піп Іван було -7 градусів.

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