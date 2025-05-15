Украину накроют дожди, но не везде: в каких областях ждать осадков сегодня

Погода в Украине в четверг, 15 мая, будет влажной - часть областей накроют дожди. Также синоптики предупреждают о сильном ветре в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Как рассказали синоптики, сегодня в Украине циклон будет обусловливать падение атмосферного давления и усиление порывов ветров. Поэтому днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока, ветер до 15-22 м/с.

На большинстве территории Украины пройдут небольшие дожди - на юге они маловероятны, а в западных и северных областях будут умеренные осадки. В Карпатах днем значительный дождь, местами с мокрым снегом.

Юго-западный ветер принесет более теплый воздух, лишь в западных областях днем похолодает. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут +14 +19 градусов. В большинстве западных областей будет +8 +13 градусов, а в Карпатах в течение суток +1 +6 градусов.



Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня днем умеренный дождь. Синоптики предупреждают, что местами ожидается гроза.

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-18 м/с. Синоптики установили первый (желтый) уровень угрозы.

В Киеве и области температура воздуха днем будет +14 +19 градусов.

