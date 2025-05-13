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Україну накриють дощі 14 травня: синоптик назвала найпрохолодніший регіон

Вівторок 13 травня 2025 14:13
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Україну накриють дощі 14 травня: синоптик назвала найпрохолодніший регіон Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 14 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На більшості території України у середу, 14 травня, очікуються періодичні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра в Україні очікуються періодичні дощі. Однак на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.

Температура повітря впродовж дня завтра передбачається від +12 до +18 градусів.

"Найтепліше - на Луганщині, а найхолодніше, як це не дивно, на Закарпатті", - написала Діденко.

Погода у Києві

Завтра у столиці суттєві опади малоймовірні. Вночі буде холодно, температура очікується від +3 до +6 градусів. А вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів.

Буде сонячно.

Нагадаємо, вчора Діденко попереджала, що в Україну йде затяжне похолодання з дощами.

Детально про те, якою буде погода протягом тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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