Україну накриють дощі 14 травня: синоптик назвала найпрохолодніший регіон
На більшості території України у середу, 14 травня, очікуються періодичні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, завтра в Україні очікуються періодичні дощі. Однак на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.
Температура повітря впродовж дня завтра передбачається від +12 до +18 градусів.
"Найтепліше - на Луганщині, а найхолодніше, як це не дивно, на Закарпатті", - написала Діденко.
Погода у Києві
Завтра у столиці суттєві опади малоймовірні. Вночі буде холодно, температура очікується від +3 до +6 градусів. А вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів.
Буде сонячно.
Нагадаємо, вчора Діденко попереджала, що в Україну йде затяжне похолодання з дощами.
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