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В Україну йде затяжне похолодання з дощами: синоптик дала прогноз на 13 травня

Понеділок 12 травня 2025 16:56
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В Україну йде затяжне похолодання з дощами: синоптик дала прогноз на 13 травня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на 13 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні завтра практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами. В Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, завтра максимальна температура повітря становитиме протягом дня від +14 до +17 градусів. При цьому на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині очікується до +12 градусів.

Ночі також будуть холодними, від +2 до +7 градусів.

"Щастя в цьому синоптичному випадку, що практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами, тому саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас", - написала Діденко.

Також завтра очікуються дощі, а в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві завтра передбачається дощ. Температура вночі очікується від +3 до +6 градусів, а вдень від +12 до +14 градусів.

Раніше ми писали про те, що після квітневого потепління травень приніс в Україну похолодання та дощі. Вночі у деяких областях досі фіксують заморозки.

Детально про те, якою буде погода протягом тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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