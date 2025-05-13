ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украину накроют дожди 14 мая: синоптик назвала самый прохладный регион

Вторник 13 мая 2025 14:13
UA EN RU
Украину накроют дожди 14 мая: синоптик назвала самый прохладный регион Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 14 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На большинстве территории Украины в среду, 14 мая, ожидаются периодические дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра в Украине ожидаются периодические дожди. Однако в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня завтра предполагается от +12 до +18 градусов.

"Теплее всего - на Луганщине, а холоднее всего, как это ни странно, на Закарпатье", - написала Диденко.

Погода в Киеве

Завтра в столице существенные осадки маловероятны. Ночью будет холодно, температура ожидается от +3 до +6 градусов. А днем при прояснениях воздух может прогреться до +15, +16 градусов.

Будет солнечно.

Напомним, вчера Диденко предупреждала, что в Украину идет затяжное похолодание с дождями.

Подробно о том, какой будет погода в течение недели - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
NEWS
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют