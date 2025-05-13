Украину накроют дожди 14 мая: синоптик назвала самый прохладный регион
На большинстве территории Украины в среду, 14 мая, ожидаются периодические дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным Диденко, завтра в Украине ожидаются периодические дожди. Однако в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.
Температура воздуха в течение дня завтра предполагается от +12 до +18 градусов.
"Теплее всего - на Луганщине, а холоднее всего, как это ни странно, на Закарпатье", - написала Диденко.
Погода в Киеве
Завтра в столице существенные осадки маловероятны. Ночью будет холодно, температура ожидается от +3 до +6 градусов. А днем при прояснениях воздух может прогреться до +15, +16 градусов.
Будет солнечно.
Напомним, вчера Диденко предупреждала, что в Украину идет затяжное похолодание с дождями.
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