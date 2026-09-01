Україну накриває холодний фронт: де чекати дощ і зниження температури 2 вересня
На погоду в Україні 2 вересня впливатимуть одночасно холодний атмосферний фронт та поле високого тиску. Не менш контрастною прогнозують і температуру повітря.
Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В яких областях України ймовірні дощі
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, на погоду в окремих регіонах України впродовж 2 вересня буде впливати холодний атмосферний фронт.
Саме він зумовить короткочасний дощ (місцями):
- на Прикарпатті;
- у більшості центральних областей;
- найближчої ночі - також і в більшості північних областей.
Погоду без опадів на решті території при цьому визначатиме, за даними УкрГМЦ, поле високого тиску.
Як зміниться температура вночі та вдень
Українцям пояснили, що в цілому погода впродовж 2 вересня очікується з мінливою хмарністю.
Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
В УкрГМЦ розповіли, що цей західний вітер нестиме прохолодне повітря, вплив якого "дужче відчуватиметься вночі" - стовпчики термометрів в середньому по Україні можуть показувати +9...+15°С.
Тим часом у Карпатах найближчої ночі може бути ще прохолодніше - близько +5...+10°С.
Вдень синоптики розраховують на помірне тепло - близько +22...+27°С.
У Карпатах в денні години - також прохолодніше - приблизно +17...+22°С.
Тим часом відчутно тепліше - до +31°С - може бути:
- на Закарпатті;
- у південно-східній частині України.
Особливості погоди в Україні 2 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати по Києву та області
Погода впродовж 2 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується також із мінливою хмарністю:
- вночі - короткочасний дощ;
- вдень - без опадів.
Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +23...+25°С;
- по області +22...+27°С.
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