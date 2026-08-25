Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко зміниться

Нестійку погоду в окремих областях впродовж 26 серпня зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами. Місцями українці відчують також "подих" прохолодного повітря вночі.
Докладніше про прогноз на завтра та опади найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в середу, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю.
В окремих областях нестійку погоду зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами.
Так, помірні, місцями - значні дощі та грози ймовірні:
На решті території країни погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.
Вітер впродовж 26 серпня переважатиме:
В УкрГМЦ пояснили, що через це "до нас надходитиме прохолодне повітря".
"Його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - уточнили спеціалісти.
Таким чином, температура повітря найближчої ночі очікується:
Вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:
Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 26-28 серпня), дощів в Україні побільшає.
Так, у четвер, 27 серпня, короткочасні дощі (місцями - грози) очікуються вже по Україні, крім:
Тим часом у п'ятницю, 28 серпня, короткочасниі дощі та грози ймовірні:
На решті території - без опадів.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж середи, 26 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю. Переважно без опадів.
Вдень короткочасний дощ (місцями - також і гроза) ймовірні тільки на півдні області.
Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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