Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко зміниться

Головне: Опади 26 серпня : помірні та значні дощі з грозами ймовірні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень - також у більшості південних і в Київській областях.

: помірні та значні дощі з грозами ймовірні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень - також у більшості південних і в Київській областях. Причина негоди : нестійку погоду та опади в окремих областях зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами (погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону).

: нестійку погоду та опади в окремих областях зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами (погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону). Нічна прохолода : із північно-східним вітром надходитиме прохолодне повітря, тож вночі на півночі очікується +8...+13°С (по Україні в середньому +14...+19°С).

: із північно-східним вітром надходитиме прохолодне повітря, тож вночі на півночі очікується +8...+13°С (по Україні в середньому +14...+19°С). Температура вдень : 26 серпня стовпчики термометрів можуть підніматись по Україні - до +21...+26°С, на південному сході - до +25...+30°С.

: 26 серпня стовпчики термометрів можуть підніматись по Україні - до +21...+26°С, на південному сході - до +25...+30°С. Столичний регіон : у Київській області короткочасний дощ і гроза ймовірні вдень на півдні, температура вночі +8...+13°С (у Києві +11...+13°С), вдень +21...+26°С (у Києві +22...+24°С).

: у Київській області короткочасний дощ і гроза ймовірні вдень на півдні, температура вночі +8...+13°С (у Києві +11...+13°С), вдень +21...+26°С (у Києві +22...+24°С). Дощі та грози 27-28 серпня: у четвер опади охоплять більшість регіонів (крім крайнього заходу та сходу), а в п'ятницю - перемістяться на південь, схід та частково в центр України.

Яким областям готуватись до грозових дощів

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в середу, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю.

В окремих областях нестійку погоду зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами.

Так, помірні, місцями - значні дощі та грози ймовірні:

у центральних областях;

у Закарпатській області;

у Чернівецькій області;

вдень - також у більшості південних областей та в Київській області (у південних районах).

На решті території країни погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

Вітер впродовж 26 серпня переважатиме:

помірний (зі швидкістю 5-10 м/с);

північно-східний.

В УкрГМЦ пояснили, що через це "до нас надходитиме прохолодне повітря".

"Його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - уточнили спеціалісти.

Таким чином, температура повітря найближчої ночі очікується:

по Україні (в середньому) - близько +14...+19°С;

у північній частині країни - близько +8...+13°С.

Вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:

по Україні (в середньому) - до +21...+26°С;

на південному сході країни - до +25...+30°С.

Особливості погоди в Україні 26 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого українцям чекати від опадів пізніше

Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 26-28 серпня), дощів в Україні побільшає.

Так, у четвер, 27 серпня, короткочасні дощі (місцями - грози) очікуються вже по Україні, крім:

крайнього заходу;

сходу.

Тим часом у п'ятницю, 28 серпня, короткочасниі дощі та грози ймовірні:

у південних областях;

у східних областях;

вночі - і в більшості центральних областей.

На решті території - без опадів.

Що прогнозують на завтра по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж середи, 26 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю. Переважно без опадів.

Вдень короткочасний дощ (місцями - також і гроза) ймовірні тільки на півдні області.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві +11...+13°С;

по області +8...+13°С.

Температура повітря вдень: