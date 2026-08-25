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Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменится

15:18 25.08.2026 Вт
3 мин
Местами дождей станет больше, а температура ночью может упасть до +8°С
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине начинает меняться (фото иллюстративное: Getty Images)

Неустойчивую погоду в отдельных областях в течение 26 августа обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами. Местами украинцы ощутят также "дыхание" прохладного воздуха ночью.

Подробнее о прогнозе на завтра и осадках в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки 26 августа: умеренные и сильные дожди с грозами вероятны в центральных, Закарпатской, Черновицкой, днем - также в большинстве южных и в Киевской областях.
  • Причина непогоды: неустойчивую погоду и осадки в отдельных областях обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами (погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона).
  • Ночная прохлада: с северо-восточным ветром будет поступать прохладный воздух, поэтому ночью на севере ожидается +8...+13°С (по Украине в среднем +14...+19°С).
  • Температура днем: 26 августа столбики термометров могут подниматься по Украине - до +21...+26°С, на юго-востоке страны - до +25...+30°С.
  • Столичный регион: в Киевской области кратковременный дождь и гроза возможны днем на юге, температура ночью +8...+13°С (в Киеве +11...+13°С), днем +21...+26°С (в Киеве +22...+24°С).
  • Дожди и грозы 27-28 августа: в четверг осадки охватят большинство регионов (кроме крайнего запада и востока), а в пятницу - переместятся на юг, восток и частично в центр Украины.

Каким областям готовиться к грозовым дождям

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в среду, 26 августа, ожидается с переменной облачностью.

В отдельных областях неустойчивую погоду обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами.

Так, умеренные, местами - значительные дожди и грозы вероятны:

  • в центральных областях;
  • в Закарпатской области;
  • в Черновицкой области;
  • днем - также в большинстве южных областей и в Киевской области (в южных районах).

На остальной территории страны погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

Ветер в течение 26 августа будет преобладать:

  • умеренный (со скоростью 5-10 м/с);
  • северо-восточный.

В УкрГМЦ объяснили, что из-за этого "к нам будет поступать прохладный воздух".

"Его дыхание ощутимее всего будет в северной части, особенно ночью", - уточнили специалисты.

Таким образом, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:

  • по Украине (в среднем) - около +14...+19°С;
  • в северной части страны - около +8...+13°С.

Днем столбики термометров могут подниматься:

  • по Украине (в среднем) - до +21...+26°С;
  • на юго-востоке страны - до +25...+30°С.

Особенности погоды в Украине 26 августа (инфографика: РБК-Украина)

Чего украинцам ждать от осадков позже

В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 26-28 августа), дождей в Украине станет больше.

Так, в четверг, 27 августа, кратковременные дожди (местами - грозы) ожидаются уже по Украине, кроме:

  • крайнего запада;
  • востока.

Тем временем в пятницу, 28 августа, кратковременные дожди и грозы вероятны:

  • в южных областях;
  • в восточных областях;
  • ночью - и в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без осадков.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Что прогнозируют на завтра по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в среду, 26 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью. Преимущественно без осадков.

Днем кратковременный дождь (местами - также и гроза) вероятны только на юге области.

Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +11...+13°С;
  • по области +8...+13°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +22...+24°С;
  • по области +21...+26°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким в целом может быть август в Украине.

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