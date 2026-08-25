Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменится

Неустойчивую погоду в отдельных областях в течение 26 августа обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами. Местами украинцы ощутят также "дыхание" прохладного воздуха ночью.
Подробнее о прогнозе на завтра и осадках в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в среду, 26 августа, ожидается с переменной облачностью.
В отдельных областях неустойчивую погоду обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами.
Так, умеренные, местами - значительные дожди и грозы вероятны:
На остальной территории страны погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.
Ветер в течение 26 августа будет преобладать:
В УкрГМЦ объяснили, что из-за этого "к нам будет поступать прохладный воздух".
"Его дыхание ощутимее всего будет в северной части, особенно ночью", - уточнили специалисты.
Таким образом, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
Днем столбики термометров могут подниматься:
В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 26-28 августа), дождей в Украине станет больше.
Так, в четверг, 27 августа, кратковременные дожди (местами - грозы) ожидаются уже по Украине, кроме:
Тем временем в пятницу, 28 августа, кратковременные дожди и грозы вероятны:
На остальной территории - без осадков.
По территории города Киева и Киевской области погода в среду, 26 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью. Преимущественно без осадков.
Днем кратковременный дождь (местами - также и гроза) вероятны только на юге области.
Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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