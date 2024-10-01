Україну накрила пилова буря, а Зеленський провів двогодинну Ставку по фронту: новини за 30 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Російська Федерація у вересні цього року кожного дня запускала безпілотники по типу "Шахед" по території України. Було збито 1107 дронів.

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують відвойовувати захоплені росіянами території у Харківській області. Цього разу вони показали відео штурму позицій окупантів.

Україну накривалп пилова буря

Як повідомили в Сумському гідрометцентрі, серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України сталося через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території РФ. Синоптики пояснюють, що якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер. Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.

Судячи з сервісу аналізу погоди windy, величезна пилова хмара рухається з Узбекистану.

Президент Хорватії сказав, хто найбільше сприяє вступу України до ЄС

Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович в інтерв'ю Bloomberg висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу.

Адже його вторгнення в Україну у 2022 році підштовхнуло до вступу до блоку все більше країн.

ЄС готує новий вид санкцій проти Росії

За словами брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, він буде присвячений гібридним загрозам з боку Москви. Посли Європейського Союзу узгодять його вже 2 жовтня, а формалізований він буде наступного тижня.

Він повідомив, що Угорщина спочатку виступала за загальний режим санкцій, але врешті погодилася, що він буде зосереджений на російських загрозах.

У ТЦК розповіли, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані

Як пояснили в Івано-Франківському ОТЦК, військовозобов'язані, які не оновили військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками військового обліку. Такі люди перебувають у розшуку поліції.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", - заявив начальник Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз.

Путін наказав набрати в армію понад 130 тисяч строковиків

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову у РФ. З 1 жовтня росіяни наберуть до армії 133 тисячі строковиків.

Йдеться про осіб віком від 18 до 30 років. Таким чином, кількість призовників у РФ дещо зросте, а саме на 3 тисячі осіб порівняно з попередньою осінньою кампанією.

Білорусь розпочала перевірку боєздатності авіації та ППО

В Міноборони РБ заявили, що від в Білорусі розпочато "черговий етап перевірки з'єднань та військових частин Збройних Сил".

Основний акцент перевірки, як вказано в повідомленні, - на готовності та здатності виконувати завдання щодо призначення військовими частинами та підрозділами ВПС та військ ППО.

Зеленський провів Ставку і понад дві години обговорював із Сирським фронт: усі деталі

За словами президента Володимира Зеленського, під час Ставки було розглянуто два питання: перше - комплектування бригад, та друге - зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання.

"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 жовтня: скільки доведеться платити за посилки

Як повідомили у компанії, "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.