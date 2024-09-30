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Третя штурмова показала відео штурму і взяття полонених на Харківському напрямку

Понеділок 30 вересня 2024 20:21
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Третя штурмова показала відео штурму і взяття полонених на Харківському напрямку Ілюстративне фото: Третя штурмова показала захопила полонених на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують відвойовувати захоплені росіянами території у Харківській області. Цього разу вони показали відео штурму позицій окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

На опублікованих кадрах показано, як українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вбитого окупанта. Також під час зачистки було знайдено живого росіянина, який просив не вбивати та розповів все про свій особовий склад.

"У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі", - прокоментували відео у бригаді.

Що передувало

Наприкінці серпня Третя штурмова провела контрнаступні дії у Харківській області. Тоді нашим військовим вдалося просунутися вглиб лінії фронту майже на 2 квадратні кілометри.

Також було встановлено контроль над батальйонним районом оборони окупантів, взводними, ротними опорними пунктами.

За словами командира Третьої штурмової Андрія Білецького, це дозволило відвести увагу окупантів із напрямку Макіївки.

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