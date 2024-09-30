Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Пилова буря, що накрила деякі регіони України зранку понеділка, 30 вересня, прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чому Україну накрила пилова буря
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, станом на ранок понеділка, 30 вересня, у Каспійській низовині спостерігаються:
- пилова буря
- високе запилення повітря
"Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - пояснили експерти.
Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні - додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які здіймає вітер.
Розповсюдження пилу (карта: facebook.com/UkrHMC)
В яких регіонах осідає дрібний пил
В УкрГМЦ уточнили, що цей дрібний пил осідає нині в таких областях України:
- Полтавській
- Дніпропетровській
- Сумській
- Харківській
- Запорізькій
- Донецькій
- Луганській
Невелика кількість пилу потрапляє також на територію Черкаської та Кіровоградської областей.
Інтенсивність забруднення повітря пилом (карта: facebook.com/UkrHMC)
Уточнюється, що на територію Київської області пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.
"Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня", - зауважили в Гідрометцентрі.
Коли ситуація з якістю повітря може покращитись
За словами експертів УкрГМЦ, ситуація із запиленням повітря утримається в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня.
Після цього очікується, що напрям вітру зміниться на південний та західний.
"Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", - підсумували у прес-службі установи.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Пилова буря в Україні
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зранку 30 вересня дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікують відповідні фото та відео, на яких можна побачити, що повітря дійсно "має колір".
При цьому представники місцевої влади рекомендують людям обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
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