Украину накрыла пылевая буря, а Зеленский провел двухчасовую Ставку по фронту: новости за 30 сентября

Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт. А пылевая буря, накрывшая некоторые регионы Украины.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 30 сентября, - в материале РБК-Украина .
Как сообщили в Сумском гидрометцентре, серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины произошло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории РФ. Синоптики объясняют, что если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смог притащил северный ветер. Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Судя по сервису анализа погоды windy, огромное пылевое облако движется из Узбекистана.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в интервью Bloomberg выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза.
Ведь его вторжение в Украину в 2022 году подтолкнуло к вступлению в блок все больше стран.
По словам брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы. Послы Европейского Союза согласуют его уже 2 октября, а формализован он будет на следующей неделе.
Он сообщил, что Венгрия сначала выступала за общий режим санкций, но наконец согласилась, что он будет сосредоточен на российских угрозах.
Как пояснили в Ивано-Франковском ОТЦК, военнообязанные, не обновившие военно-учетные данные или не имеющие военно-учетные документы, являются нарушителями военного учета. Такие люди находятся в розыске полиции.
"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают полиции", - заявил начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз.
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в РФ. С 1 октября россияне наберут в армию 133 тысячи срочников.
Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, количество призывников в РФ несколько возрастет, а именно на 3 тысячи человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.
В Минобороны СБ заявили, что в Беларуси начат "очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил".
Основной акцент проверки, как указано в сообщении, - готовность и способность выполнять задачи по назначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.
По словам президента Владимира Зеленского, в ходе Ставки были рассмотрены два вопроса: первый - комплектование бригад, второй - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.
Как сообщили в компании, "Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая.
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