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Україну накриє циклон. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 квітня, погоду більшості областей України визначатиме циклон. Зокрема, тиждень почнеться в Україні похолоданням та мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря вдень лише 0...+3 градуси, хіба на Закарпатті та у Чернівецькій області +3...+7 градусів.

"На решті території України протягом дня передбачається +5...+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8...+13 градусів, в Криму до +12....+16 градусів", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, вдень лише до +6, +7 градусів.

"Надвечір у понеділок похолоднішає, можливий перехід дощу в мокрий сніг", - попередила синоптик.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня.

Зазначимо, що з 3 квітня в Україні знову похолодає.

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