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Украину накроет циклон. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 апреля, погода большинства областей Украины будет определять циклон. В частности, неделя начнется в Украине похолоданием и мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха днем всего 0...+3 градуса, разве что на Закарпатье и в Черновицкой области +3...+7 градусов.

"На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов", - добавила Диденко.

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В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.

"К вечеру в понедельник похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег", - предупредила синоптик.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе.

Отметим, что как раз с 3 апреля в Украине снова похолодает.

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