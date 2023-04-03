Украину накроет циклон. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

"Периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха днем всего 0...+3 градуса, разве что на Закарпатье и в Черновицкой области +3...+7 градусов.

"На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.

"К вечеру в понедельник похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег", - предупредила синоптик.