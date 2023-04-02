ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик розповіла про погоду на тиждень та у Вербну неділю в Україні

Новость на русском →
Україна, Неділя 02 квітня 2023 14:21
Синоптик розповіла про погоду на тиждень та у Вербну неділю в Україні Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Наступний тиждень в Україні буде холодним та з дощами. У Вербну неділю, 9 квітня, тепла чекати також не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Тиждень загалом буде в Україні строкатим - переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна чи свіжа погода", - розповіла вона

За словами синоптика, у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12...+18 градусів.

Також Діденко попередила, що Вербна неділя, 9 квітня, в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром.

Як повідомлялось, у понеділок, 3 квітня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг залежно від температури, причому вночі в деяких регіонах буде мороз, а вдень, наприклад, на півдні, до +15. Вітер буде поривчастим, місцями - ожеледиця.

Зазначимо, що 3 квітня в Україні знову похолодає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на тиждень
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй