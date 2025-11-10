Україну накриє циклон Niksala з Європи: що буде з погодою завтра

Погода в Україні

За її словами, перші опади очікуються вже сьогодні ввечері - дощитиме на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

"Циклон Niksala молодий, активний і хоче себе показати - покаже дощами", – пояснила синоптик.

У вівторок опади поширяться майже на всю територію України. Новий дощовий фронт рухатиметься із південного заходу на північний схід, тож, як наголосила Діденко, парасолі завтра будуть необхідними у більшості регіонів.

Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 градусів.

На сході країни, прогнозує синоптик, буде +10...+13 градусів, а у південній частині очікуються весняні +13...+17 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра, 11 листопада, також прогнозують дощі та зниження температури до +7...+9 градусів.

Діденко радить одягатися тепліше та мати при собі парасольку або дощовик. Також попереджає, що атмосферний тиск може коливатися, тому людям, чутливим до змін погоди, варто бути обережними.

"Циклон - це коли опади і коли рух повітряної маси проти годинникової стрілки", – нагадала вона.

Фото: в Україну з південного заходу Європи прямує циклон Niksala (t.me/PohodaNatalka)