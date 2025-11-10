UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє циклон Niksala з Європи: що буде з погодою завтра

Фото: Україну накриє циклон Niksala з Європи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україну з південного заходу Європи прямує циклон Niksala, який уже завтра, 11 листопада, принесе дощі у більшість областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За її словами, перші опади очікуються вже сьогодні ввечері - дощитиме на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

"Циклон Niksala молодий, активний і хоче себе показати - покаже дощами", – пояснила синоптик.

У вівторок опади поширяться майже на всю територію України. Новий дощовий фронт рухатиметься із південного заходу на північний схід, тож, як наголосила Діденко, парасолі завтра будуть необхідними у більшості регіонів.

Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 градусів.

На сході країни,  прогнозує синоптик, буде +10...+13 градусів, а у південній частині очікуються весняні +13...+17 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра, 11 листопада, також прогнозують дощі та зниження температури до +7...+9 градусів.

Діденко радить одягатися тепліше та мати при собі парасольку або дощовик. Також попереджає, що атмосферний тиск може коливатися, тому людям, чутливим до змін погоди, варто бути обережними.

"Циклон - це коли опади і коли рух повітряної маси проти годинникової стрілки", – нагадала вона.

Фото: в Україну з південного заходу Європи прямує циклон Niksala (t.me/PohodaNatalka)

Похолодання в Україні

Про те, що в Україні знизиться температура, свідчать й дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

Нагадаємо, в Україні вже встигли прийти морози, а деякі райони засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість сніжних опадів.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Погода в УкраїніНегода в Україні