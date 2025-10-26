Україну накриє циклон з дощами та вітром: прогноз на 27 жовтня

Понеділок, 27 жовтня, в Україні буде прохолодним та дощовим у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом Діденко, циклон принесе опади у центральні регіони (окрім Вінниччини), на південь, східні області та Сумщину.
Разом із дощами очікується посилення південно-східного вітру. На заході, півночі та у Вінницькій області істотних опадів не передбачається.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від +7 до +12 градусів, у південних та південно-східних регіонах буде тепліше - до +16 градусів.
У Києві понеділок буде сухим, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 градусів.
Синоптик зазначає, що перша половина тижня залишатиметься прохолодною та з періодичними дощами, тому додатковий обігрів у домівках не завадить. Проте з четверга-п’ятниці в Україні очікується потепління та прояснення.
Нагадаємо, на 25 жовтня синоптики оголосили в Україні підвищений рівень небезпечності через непросту погоду.
Також ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.
А сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, місцями - опади у вигляді дощу, а в Карпатах - дощ зі снігом.