Україну накриє спека до +37: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 серпня (Getty Images)

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Україну сьогодні, 1 серпня, накриє спека - місцями прогріє до +37°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.