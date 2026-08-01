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Україну накриє спека до +37: якою буде погода сьогодні

07:00 01.08.2026 Сб
1 хв
Де буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Україну накриє спека до +37: якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 серпня (Getty Images)
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Україну сьогодні, 1 серпня, накриє спека - місцями прогріє до +37°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

Україну накриє спека до +37: якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 1 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність. Опади не очікуються

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 27-32°, у Києві 30-32°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

Також фахівці розповіли про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні.

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