Україну накриє спека до +37: якою буде погода сьогодні
Україну сьогодні, 1 серпня, накриє спека - місцями прогріє до +37°. Дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.
Фото: якою буде погода в Україні 1 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність. Опади не очікуються
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 27-32°, у Києві 30-32°.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.
Також фахівці розповіли про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні.