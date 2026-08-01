Украину накроет жара до +37: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 августа (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Украину сегодня, 1 августа, накроет жара - местами прогреет до +37°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.