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Украину накроет жара до +37: какой будет погода сегодня

07:00 01.08.2026 Сб
1 мин
Где будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
Украину накроет жара до +37: какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 августа (Getty Images)
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Украину сегодня, 1 августа, накроет жара - местами прогреет до +37°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 27-32°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.

Украину накроет жара до +37: какой будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 1 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется небольшая облачность. Осадки не ожидаются

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 27-32 °, в Киеве 30-32 °.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.

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