Україну накриє спека до +31, але дощі ще "погуляють": прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 10 червня, в Україні буде парко, а дощів поменшає. Проте у частині областей ще можливі грози, місцями з градом і сильним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
За словами Діденко, сьогодні "дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем".
В Укргідрометцентрі повідомили, що територія України нарешті вийде з-під впливу атмосферних фронтів. Через підвищення атмосферного тиску вночі істотних опадів не прогнозують.
Вдень дощів не очікується:
На заході, півдні та сході місцями можливі короткочасні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали до 15-20 м/с.
Також уночі та вранці, крім західних областей, місцями утворюватимуться тумани.
Температура повітря:
Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с.
Фото: якою буде погода сьогодні, 10 червня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці сьогодні стане тепліше та сонячніше.
Температура повітря вдень підвищиться до +26 градусів. Відчуття вологості ще зберігатиметься, однак опадів не прогнозують.
Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями в Україні утримається тепла та дещо парка погода.
Температура повітря залишатиметься на літньому рівні, а сонячних прояснень стане більше.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.
Також метеорологи пояснювали, як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва та чому сонцезахисні окуляри варто носити навіть за хмарної погоди.