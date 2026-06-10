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Україну накриє спека до +31, але дощі ще "погуляють": прогноз погоди на сьогодні

07:00 10.06.2026 Ср
2 хв
Дощі відступають, але не скрізь
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 червня (Getty Images)

Сьогодні, 10 червня, в Україні буде парко, а дощів поменшає. Проте у частині областей ще можливі грози, місцями з градом і сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

За словами Діденко, сьогодні "дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем".

Погода в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що територія України нарешті вийде з-під впливу атмосферних фронтів. Через підвищення атмосферного тиску вночі істотних опадів не прогнозують.

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Вдень дощів не очікується:

  • у північних областях;
  • у більшості центральних областей.

На заході, півдні та сході місцями можливі короткочасні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали до 15-20 м/с.

Також уночі та вранці, крім західних областей, місцями утворюватимуться тумани.

Температура повітря:

  • вночі - від +13 до +18 градусів;
  • вдень - від +23 до +28 градусів;
  • на Закарпатті - до +31 градуса.

Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с.

Фото: якою буде погода сьогодні, 10 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні стане тепліше та сонячніше.

Температура повітря вдень підвищиться до +26 градусів. Відчуття вологості ще зберігатиметься, однак опадів не прогнозують.

Що далі

Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями в Україні утримається тепла та дещо парка погода.

Температура повітря залишатиметься на літньому рівні, а сонячних прояснень стане більше.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

Також метеорологи пояснювали, як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва та чому сонцезахисні окуляри варто носити навіть за хмарної погоди.

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