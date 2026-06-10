Україну накриє спека до +31, але дощі ще "погуляють": прогноз погоди на сьогодні

За словами Діденко, сьогодні "дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем".

Погода в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що територія України нарешті вийде з-під впливу атмосферних фронтів. Через підвищення атмосферного тиску вночі істотних опадів не прогнозують.

Вдень дощів не очікується:

у північних областях;

у більшості центральних областей.

На заході, півдні та сході місцями можливі короткочасні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали до 15-20 м/с.

Також уночі та вранці, крім західних областей, місцями утворюватимуться тумани.

Температура повітря:

вночі - від +13 до +18 градусів;

вдень - від +23 до +28 градусів;

на Закарпатті - до +31 градуса.

Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с.

Фото: якою буде погода сьогодні, 10 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні стане тепліше та сонячніше.

Температура повітря вдень підвищиться до +26 градусів. Відчуття вологості ще зберігатиметься, однак опадів не прогнозують.

Що далі

Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями в Україні утримається тепла та дещо парка погода.

Температура повітря залишатиметься на літньому рівні, а сонячних прояснень стане більше.