UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну накриє сніг та хуртовина: прогноз погоди на сьогодні

Фото: Україну накриє сніг та хуртовина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 14 грудня, в Україні очікується сніг. Синоптики також попереджають українців про хуртовину та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, а вдень на Закарпатті, в Карпатах та на у Львівській області прогнозують сніг. На решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Температура протягом доби очікується на рівні 1-6° морозу. Вночі у західних регіонах, а також Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській областях та на півночі Одеської областей 6-11° морозу. Вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Погода у Київській області

В області без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, вчора у Київській області через негоду повністю знеструмлені понад 10 населених пунктів.

А раніше у Львові впало 119 дерев, вони пошкодили 10 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві