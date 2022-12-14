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Украину накроет снег и метель: прогноз погоды на сегодня

Фото: Украину накроет снег и метель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 14 декабря, в Украине ожидается снег. Синоптики также предупреждают украинцев о метелью и гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а днем в Закарпатье, в Карпатах и во Львовской области прогнозируют снег. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура в течение суток ожидается на уровне 1-6° мороза. Ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и на севере Одесской областей 6-11° мороза. Днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с и вьюга.

Погода в Киевской области

В области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, вчера в Киевской области из-за непогоды полностью обесточены более 10 населенных пунктов.

А раньше во Львове упало 119 деревьев, они повредили 10 автомобилей.

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